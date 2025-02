Notizie Udinese – Nani su Solet: “Sono orgoglioso del centrale”

Il Group Technical Director continua a lavorare in vista di una stagione decisamente interessante. Ecco tutti i dettagli e le parole su Solet

Il Group Technical Director, Gianluca Nani, continua a lavorare su ambedue i fronti. Dal Watford all'Udinese sono tante le cose da migliorare stagione dopo stagione. Nelle ultime ore non sono mancate delle importanti dichiarazioni. Ecco il pensiero del GTD nei confronti di un difensore che si sta mettendo in mostra come totalmente fuori categoria: Oumar Solet.