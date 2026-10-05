La sosta arriva in un momento delicato per l’Udinese, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ma in casa bianconera non manca la fiducia. A ribadirlo è Gianluca Nani, Group Technical Director del club, che in un’intervista al Messaggero Veneto ha analizzato il momento della squadra e le scelte della società.

Nani crede nell’Udinese

Il dirigente bianconero paragona l’attuale situazione a quella vissuta dalla squadra nel 2011, quando l’Udinese riuscì a conquistare la qualificazione in Champions League nonostante un periodo iniziale complicato.

Nani guarda dunque avanti con ottimismo e ritiene che la squadra abbia tutte le qualità per reagire. A dare ulteriore fiducia c’è anche l’arrivo di David Alaba, del quale il dirigente sottolinea la mentalità vincente e l’esperienza che potrà mettere al servizio del gruppo.

Nani difende inoltre il lavoro di Kosta Runjaic, ricordando il percorso di crescita dell’allenatore nei diversi club della sua carriera. La società, dunque, continua a credere nel tecnico e nella possibilità di invertire la rotta.

Attacco, nessun nuovo svincolato

Uno dei temi principali riguarda l’emergenza nel reparto offensivo. La situazione, secondo Nani, è meno preoccupante di quanto potrebbe sembrare: Davis dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Torino, mentre per Zaniolo il recupero non dovrebbe essere particolarmente lungo.

Il dirigente evidenzia inoltre come il sistema utilizzato da Runjaic preveda una punta e due giocatori alle sue spalle. In quei ruoli l’Udinese può contare su Ekkelenkamp, Chakvetadze, Unai Gomez e Jovanovic.

Per quanto riguarda Gueye, invece, sono ancora in corso gli accertamenti. Il club punta molto sul giovane centrocampista e, proprio per questo, non sembra intenzionato a intervenire nuovamente sul mercato degli svincolati.

Miller e Bertola, fiducia nei giovani

Nani non mostra preoccupazione nemmeno per il rendimento di Lennon Miller e Nicolò Bertola, due dei giovani sui quali l’Udinese ha investito maggiormente.

Il dirigente considera Miller un giocatore dal talento enorme e con un futuro importante davanti a sé, spiegando che gli errori commessi fanno parte del normale processo di crescita.

Anche su Bertola il giudizio resta positivo: dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno, Nani continua a considerarlo un professionista affidabile e solido.

L’auspicio della società è quindi che le difficoltà incontrate dai due giovani in questo avvio possano rappresentare semplicemente una fase di crescita e non un problema strutturale.

Lovric, apertura sul rinnovo

Infine, c’è il capitolo Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno sta trovando poco spazio a Udine, ma continua a essere protagonista con la propria Nazionale. Inoltre, il suo contratto è in scadenza.

Sul possibile rinnovo Nani mantiene una posizione prudente, ma lascia aperta la porta. Il dirigente sottolinea il rapporto costruito negli anni con il giocatore e il comportamento sempre corretto avuto dal centrocampista.

Un’apertura che potrebbe lasciare spazio a nuovi contatti nei prossimi mesi, soprattutto se Lovric dovesse continuare a dimostrare con la Slovenia di poter essere ancora un elemento importante.