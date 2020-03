News Udinese – Pizzul: “Il Friuli deve accettare di giocare a porte chiuse”

NEWS UDINESE – Una delle voci dei cronisti più amati del Paese è stata quella di Bruno Pizzul. L’ex giornalista sportivo ha recentemente rilasciato alcune parole al quotidiano Libero, in cui ha parlato della decisione di giocare a porte chiuse. Secondo Pizzul la decisione presa è la più corretta, l’errore se mai è di chi vorrebbe giocare sotto il pubblico. La situazione è delicata e va monitorata a dovere. Bruno Pizzul non ha mai nascosto il suo tifo per l’Udinese e con buone probabilità sarà davanti alla televisione per seguire la sua squadra del cuore nella prossima partita contro la Fiorentina. Bianconeri e viola sono ad un passo in classifica l’uno dall’altro, una vittoria di una della due parte metterebbe ancora più in ghiaccio il discorso salvezza. Intanto ecco le parole dell’ex cronista sportivo:

“Ho trovato clamoroso, se non addirittura comico, che il Friuli Venezia-Giulia volesse posticipare la sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina pur di farla giocare a porte aperte. Fortunatamente è stato fatto un passo indietro. E’ stata la cosa migliore visto il peggioramento della situazione. Nello stesso periodo c’è stato anche il Pordenone che ha giocato con il pubblico alla Dacia Arena. Comprendo il fatto che si tratti di due leghe diverse, ma in questi casi le decisioni dovrebbero essere uguali per tutte”.