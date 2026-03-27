News Udinese – Non solo l’Italia, anche un bianconero in finale: il punto

I bianconeri continuano a lavorare sui campi del Bruseschi di Udine, ma l'attenzione per l'Udinese (nel corso dell'ultima serata) si è spostata di diversi kilometri, visto che la squadra allenata da mister Kosta Runjaic potrebbe scoprire un nuovo componente pronto per la Coppa del Mondo. L'Italia si giocherà tutto contro la Bosnia Erzegovina, mentre il bianconero se la dovrà vedere con la Polonia di Roberto Lewandoski.

Il protagonista che proprio ieri ha detto la sua, in campo, per 90 minuti è Jesper Karlstrom. Il mediano dei bianconeri ha grande voglia di continuare una stagione da onnipresente ed anche la Svezia vede nelle sue giocate un perno molto importante. Adesso non possiamo fare altro che passare ai prossimi incontri di campionato ed alle ultime dal mercato. Davis piace a tutte: 5 squadre sulle sue tracce <<<