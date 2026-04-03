News Udinese – Okoye ci sarà a Como? Nuove notizie per i bianconeri

Maduka Okoye difenderà la porta dell'Udinese nel corso del prossimo incontro di campionato? Ecco tutti i dettagli e le ultime dal Bruseschi

Senza ombra di dubbio uno degli estremi difensori che lascia più preoccupazioni nel corso dell'ultimo periodo. Il suo ritorno in Nazionale con la Nigeria ha portato più di qualche problema. Un infortunio in allenamento che ha fatto preoccupare tutto lo staff dell'Udinese, adesso andiamo a vedere le sue condizioni in vista del prossimo incontro di campionato. Ci sarà contro il Como? Ecco tutti i dettagli.