Senza ombra di dubbio uno degli estremi difensori che lascia più preoccupazioni nel corso dell'ultimo periodo. Il suo ritorno in Nazionale con la Nigeria ha portato più di qualche problema. Un infortunio in allenamento che ha fatto preoccupare tutto lo staff dell'Udinese, adesso andiamo a vedere le sue condizioni in vista del prossimo incontro di campionato. Ci sarà contro il Como? Ecco tutti i dettagli.
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News Udinese – Okoye ci sarà a Como? Nuove notizie per i bianconeri
Maduka Okoye difenderà la porta dell'Udinese nel corso del prossimo incontro di campionato? Ecco tutti i dettagli e le ultime dal Bruseschi
L'infortunio ha fatto preoccupare seriamente, ma sembrerebbe essere meno grave del previsto e di conseguenza l'estremo difensore è pronto per dire la sua anche nel corso della prossima sfida. Salvo clamorosi colpi di scena, Maduka Okoye difenderà la porta dell'Udinese anche nel corso della partita contro il Como. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Novità sul rinnovo di Kristensen: il punto <<<
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