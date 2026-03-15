La sfida del BluEnergy Stadium tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e quelli di Luciano Spalletti ha visto brillare una stella e stiamo parlando del solito Kenan Yildiz. A metterli il bastone tra le ruote ci ha pensato Maduka Okoye, ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore bianconero al termine dell'incontro.
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Udinese | Okoye fa il punto: “Contento della mia prestazione”
Maduka Okoye fa il punto dopo la sua ottima prestazione nel corso di questa giornata. Ecco tutti i dettagli sull'estremo difensore
"Oggi c'era la possibilità di portare a casa almeno un punto, ma i bianconeri di Torino sono una squadra davvero forte. Ora tocca pensare alla prossima partita. Sono molto contento della mia prestazione, ma alla fine quello che conta sono i punti portati a casa". Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle dichiarazioni shock di un estremo difensore. "Me ne andrei da Udine" <<<
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