Udinese | Okoye fa il punto: “Contento della mia prestazione”

La sfida del BluEnergy Stadium tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e quelli di Luciano Spalletti ha visto brillare una stella e stiamo parlando del solito Kenan Yildiz. A metterli il bastone tra le ruote ci ha pensato Maduka Okoye, ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore bianconero al termine dell'incontro.