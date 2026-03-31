News Udinese – Okoye out in allenamento: il punto sull’infortunio

Notizia che nel corso delle ultime ore ha scosso l'ambiente friulano. Infortunio importante che è arrivato per l'estremo difensore

Maduka Okoye è tornato in nazionale dopo diverso tempo, dopo una buona prestazione però non sono arrivate delle buone notizie. Il calciatore nel corso dell'ultimo allenamento ha subito un vero e proprio stop pesante per via di un infortunio. Un punto di domanda importante anche per l'Udinese che deve capire quali sono le sue condizioni.