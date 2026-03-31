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News Udinese – Okoye out in allenamento: il punto sull’infortunio

Okoye
Notizia che nel corso delle ultime ore ha scosso l'ambiente friulano. Infortunio importante che è arrivato per l'estremo difensore
Lorenzo Focolari Redattore 

Maduka Okoye è tornato in nazionale dopo diverso tempo, dopo una buona prestazione però non sono arrivate delle buone notizie. Il calciatore nel corso dell'ultimo allenamento ha subito un vero e proprio stop pesante per via di un infortunio. Un punto di domanda importante anche per l'Udinese che deve capire quali sono le sue condizioni.

La notizia è che l'estremo difensore nigeriano non andrà in campo nel corso della prossima amichevole contro la Giordania. Il motivo? Una forte contusione. Per i bianconeri adesso inizia il punto di domanda in vista dei prossimi incontri di campionato. Contro il Como ci sarà? Bisogna aspettare il rientro per capirlo definitivamente. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo e il punto sul suo futuro <<<

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