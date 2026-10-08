Maduka Okoye non sarà presente al Galà del Calcio Triveneto a Vicenza: il portiere dell’Udinese sarà impegnato a Torino con i bianconeri.
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Maduka Okoye non potrà essere presente alla 26ª edizione del Galà del Calcio Triveneto, in programma lunedì 12 ottobre alle 11 a Vicenza. Il portiere dell’Udinese sarà infatti impegnato con la squadra di Kosta Runjaic, attesa quella sera dalla sfida contro il Torino.
Okoye premiato come miglior giocatore dell'Udinese
Il portiere nigeriano era stato scelto come miglior calciatore dell'Udinese nella stagione 2025/26, riconoscimento che avrebbe dovuto ritirare proprio in occasione della manifestazione vicentina.
Un premio importante per Okoye, protagonista nell'ultima stagione con la maglia bianconera e confermato al centro del progetto anche per l'annata in corso.
Un anno fa il premio a Solet
L'Udinese sarà comunque rappresentata idealmente all'evento, considerando che il riconoscimento per la stagione precedente era stato assegnato a un altro giocatore bianconero.
Nel 2025, infatti, il premio come miglior calciatore dell'Udinese era andato a Oumar Solet, protagonista di una stagione di rilancio in Friuli.
Ora Okoye dovrà rinunciare alla cerimonia per un motivo ben preciso: la priorità è la sfida di Torino, dove l'Udinese sarà chiamata a cercare punti importanti alla ripresa del campionato.
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