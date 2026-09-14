L'Udinese affronta l'Inter a San Siro con una rosa condizionata dalle numerose assenze. Prima del calcio d'inizio, Gian Luca Nani ha presentato la sfida ai microfoni di DAZN, sottolineando da una parte la forza dell'avversario e dall'altra la necessità per i bianconeri di trovare soluzioni per compensare gli indisponibili.

Nani esalta l’Inter

Il dirigente dell'Udinese non ha nascosto le difficoltà dell'appuntamento, riconoscendo all'Inter un livello assoluto.

“Giochiamo contro una delle top 3 squadre al mondo, sarà tosta, ma dovremo essere bravi a creare un sistema per sopperire a delle assenze”.

Una sfida complicata, dunque, ma che l'Udinese affronta ricordando anche quanto accaduto nella passata stagione, quando i bianconeri riuscirono a conquistare una vittoria pesante proprio a San Siro.

Il ricordo del successo dello scorso anno

Nani ha ricordato l'impresa della scorsa stagione, sottolineando però quanto sia difficile ripetere un risultato di quel livello.

“L'anno scorso abbiamo vinto qui senza Zaniolo che non era ancora tesserato, poi i miracoli non è facile ripeterli”.

Il dirigente mantiene quindi i piedi per terra, consapevole della qualità dell'Inter e delle difficoltà che attendono la squadra di Runjaic.

Tante assenze per l’Udinese

Nani ha poi elencato alcuni dei giocatori importanti che non saranno disponibili questa sera.

“Ci mancano ragazzi importanti come Zaniolo, Solet, Palma che per me è straordinario, Piotrowski”.

Assenze che hanno ridotto le alternative a disposizione di Runjaic, costringendo il tecnico a puntare anche su giocatori chiamati a ricoprire un ruolo ancora più importante.

L'Udinese proverà comunque a giocarsi le proprie carte a San Siro, cercando di costruire un sistema capace di compensare le difficoltà numeriche e di mettere in difficoltà l'Inter.