Udinese – Okoye titolare con la Nigeria: ecco come è andata

Maduka Okoye ha indossato la maglia da titolare nel corso dell'ultimo incontro di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli

Maduka Okoye torna ad essere il portiere titolare della Nigeria e lo fa nella prima amichevole dopo l'uscita in semifinale della sua Nigeria in Coppa d'Africa. Si apre un vero e proprio nuovo scenario per l'estremo difensore di proprietà dell'Udinese, visto che la gerarchia potrebbe essere sovvertita in vista dei prossimi grandi ed importanti appuntamenti.

La prestazione è stata anche di primissimo livello, dato che gli ha permesso di assicurarsi un clean sheet oltre che la vittoria. 1-0 contro l'Iran. Adesso c'è da vedere se verrà confermato anche nel corso del prossimo incontro. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Zaniolo resta in bianconero? Ci sono delle novità <<<