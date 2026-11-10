Per un'Udinese che ha la peggior difesa del campionato, è la notizia più attesa della sosta. David Alaba è vicino al rientro: secondo quanto riportato da TuttoUdinese, il difensore ha quasi terminato il percorso di recupero e potrà tornare a disposizione subito dopo la pausa per le Nazionali.

Il calendario indica la trasferta di Bologna, in programma domenica 22 novembre alle 15 allo stadio Dall'Ara contro la squadra di Raffaele Palladino. Sarebbe di fatto un secondo debutto per l'austriaco, che con la maglia friulana ha giocato pochissimo.

Alaba, 34 anni, era arrivato a Udine da svincolato a fine settembre, dopo cinque stagioni al Real Madrid chiuse con 131 presenze e 11 trofei, tra cui due Champions League. Un acquisto di grande nome, accompagnato però da un'incognita fisica legata ai tanti infortuni degli ultimi anni, a partire dalla rottura del crociato del dicembre 2023 che lo aveva tenuto fuori per tredici mesi.

I timori si sono materializzati subito. Proprio all'esordio, contro il Lecce, il difensore è stato costretto a uscire, e il club ha poi comunicato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Da allora l'Udinese ha dovuto fare a meno di lui in un periodo in cui è cambiato tutto, a partire dalla panchina: Kosta Runjaic è stato esonerato e al suo posto è arrivato Paolo Zanetti.

Il nuovo tecnico ha avuto un impatto amaro, con la sconfitta per 2-1 a Venezia che ha lasciato la squadra all'ultimo posto con 5 punti dopo undici giornate. Il dato che preoccupa di più è quello dei gol subiti, 25, ed è proprio lì che il ritorno di un giocatore con l'esperienza di Alaba può pesare. Zanetti, come raccontato in Difesa sotto accusa, Zanetti ha un piano, ha messo la solidità al centro del suo lavoro.

Le prossime due settimane serviranno a gestire il rientro senza forzare, in un gruppo ridotto dalle convocazioni internazionali. La sfida del Dall'Ara diventa così un banco di prova importante, come già sottolineato in Il Bologna come occasione di riscatto: per uscire dal fondo della classifica, l'Udinese avrà bisogno anche dei suoi giocatori più esperti.