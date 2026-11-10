Il neo tecnico bianconero, dovrà usare la sosta per gli impegni delle Nazionali, per preparare al meglio la sfida contro il Bologna.
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Il calendario consegna a Paolo Zanetti una pausa lunga dopo il 2-1 di Venezia, ma l’Udinese arriverà alla ripresa con una consegna precisa: dare continuità al lavoro iniziato e trasformare le indicazioni del tecnico in una prestazione più solida. La prossima gara di campionato è in programma domenica 22 novembre sul campo del Bologna.
La classifica, con i friulani ultimi a cinque punti, rende la trasferta un appuntamento pesante, ma non decisivo in senso assoluto: dopo undici turni restano ancora molte partite. La squadra ha segnato 12 gol e ne ha subiti 25; la differenza reti negativa racconta una formazione che deve trovare più protezione senza perdere capacità di attaccare.
La priorità è rendere la partita più controllabileNel commentare il ko al Penzo, Zanetti ha riconosciuto che l’Udinese aveva retto fino alla rete di Busio, ma ha anche chiesto più aggressività nelle pressioni e nelle coperture. Sono aspetti che non si risolvono con una singola scelta di formazione: richiedono distanze più corte tra i reparti e una maggiore attenzione quando il possesso viene perso.
Il lavoro della sosta sarà misurabile nella capacità di concedere meno situazioni pulite agli avversari. È un obiettivo concreto in vista di Bologna, prima tappa della ripartenza dopo la pausa. La lettura del calendario e della missione di Zanetti si intreccia con il dato difensivo: per risalire, l’Udinese deve prima tornare a restare dentro le partite fino all’ultimo.
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