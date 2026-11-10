Il calendario consegna a Paolo Zanetti una pausa lunga dopo il 2-1 di Venezia, ma l’Udinese arriverà alla ripresa con una consegna precisa: dare continuità al lavoro iniziato e trasformare le indicazioni del tecnico in una prestazione più solida. La prossima gara di campionato è in programma domenica 22 novembre sul campo del Bologna.

La classifica, con i friulani ultimi a cinque punti, rende la trasferta un appuntamento pesante, ma non decisivo in senso assoluto: dopo undici turni restano ancora molte partite. La squadra ha segnato 12 gol e ne ha subiti 25; la differenza reti negativa racconta una formazione che deve trovare più protezione senza perdere capacità di attaccare.

La priorità è rendere la partita più controllabile

Nel commentare il ko al Penzo, Zanetti ha riconosciuto che l’Udinese aveva retto fino alla rete di Busio, ma ha anche chiesto più aggressività nelle pressioni e nelle coperture. Sono aspetti che non si risolvono con una singola scelta di formazione: richiedono distanze più corte tra i reparti e una maggiore attenzione quando il possesso viene perso.

Il lavoro della sosta sarà misurabile nella capacità di concedere meno situazioni pulite agli avversari. È un obiettivo concreto in vista di Bologna, prima tappa della ripartenza dopo la pausa. La lettura del calendario e della missione di Zanetti si intreccia con il dato difensivo: per risalire, l’Udinese deve prima tornare a restare dentro le partite fino all’ultimo.