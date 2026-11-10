La lista ufficiale comprende calciatori distribuiti tra nazionali maggiori e giovanili, con impegni che si concentrano tra il 12 e il 17 novembre. Tra questi ci sono Nicolò Zaniolo con l’Italia e il giovane Matteo Palma, alla prima chiamata azzurra; anche Unai Gómez giocherà con la selezione dei Paesi Baschi. Il club ha pubblicato il calendario completo degli appuntamenti nella propria nota sulle convocazioni internazionali.

Una pausa utile, ma non per tutti

Per chi resterà a Udine, i giorni senza partita possono servire a consolidare i principi richiesti da Zanetti, arrivato in panchina a ridosso della gara con il Venezia. La squadra dovrà lavorare sulla fase di non possesso e sulla reazione dopo aver perso palla, due aspetti citati dal tecnico nel dopo gara. Al tempo stesso, i carichi e la preparazione dovranno tenere conto dei rientri scaglionati dei nazionali.

La ripresa del campionato è fissata con Bologna-Udinese del 22 novembre. Il calendario lascia allo staff una finestra per impostare il lavoro, ma riduce il tempo effettivo con l’intera rosa: alcuni giocatori rientreranno soltanto dopo gli ultimi impegni internazionali. La sosta non sarà dunque una pausa uniforme, bensì una fase di preparazione divisa tra chi può allenarsi a Udine e chi deve completare le proprie gare con la nazionale.

Il quadro dei convocati era stato aggiornato anche da Mondo Udinese: le chiamate aggiuntive di Palma e Gómez hanno portato il totale a tredici.