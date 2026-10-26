L’Udinese guarda già alla prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma dopodomani, mercoledì 28 ottobre. Dopo la sconfitta contro il Milan, i bianconeri sono chiamati a reagire e a cercare punti importanti, ma per Kosta Runjaic resta da valutare la situazione dei giocatori alle prese con problemi fisici.

Le condizioni di Piotrowski

Come riportato dal Messaggero Veneto, Jakub Piotrowski dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara contro il Parma. Il centrocampista era uscito durante la partita con il Milan perché non ancora al meglio della condizione, dopo essere rimasto lontano dal campo per circa un mese. La sua presenza rappresenterebbe una risorsa importante per Runjaic in vista di un appuntamento delicato.

Solet e Alaba, attesi gli accertamenti

Situazione diversa per Solet e Alaba, entrambi rientrati tra i giocatori da valutare dopo i rispettivi problemi fisici. Per loro sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni e, al momento, non dovrebbero essere disponibili per la trasferta contro il Parma. Lo staff medico dovrà chiarire l’entità dei problemi e definire i tempi di recupero.

Bayo torna ad allenarsi in campo

Tra le notizie positive c’è invece la ripresa degli allenamenti sul terreno di gioco per Vakoun Bayo. L’attaccante potrebbe tornare a disposizione a breve, anche se resta da capire se ci saranno le condizioni per un recupero già nei prossimi impegni.

Runjaic dovrà quindi fare ancora i conti con diverse assenze, cercando di gestire al meglio le energie della squadra in una settimana intensa. La sfida con il Parma assume un peso particolare per l’Udinese, chiamata a reagire dopo il ko contro il Milan e a ritrovare risultati e solidità difensiva.