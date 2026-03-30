Il difensore centrale si sta ben comportando nella sua prima stagione nella massima serie del calcio italiano. Un campionato complesso, per un calciatore che ha sempre detto la sua in Serie B. Con la maglia dell'Udinese sono di più le prove positive a discapito di quelle negative. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni anche su altri argomenti come la Nazionale italiana.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Parla Bertola: “Nazionale? Un sogno, ma…”
udinese
News Udinese – Parla Bertola: “Nazionale? Un sogno, ma…”
Bertola inizia a fare il punto sul suo futuro, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con anche un riferimento alla Nazionale
Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport: "La Nazionale è un obiettivo che mi son fissato di poter raggiungere e ci spero, intanto faccio il tifo per l’Italia". Ha poi continuato: "Ogni ragazzo ha il suo percorso e degli step da dover fare. Bisogna solo avere il coraggio di far giocare i giovani senza bruciare le tappe". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro di Lorenzo Lucca. L'ex Udinese pronto per una nuova avventura <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA