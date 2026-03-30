News Udinese – Parla Bertola: “Nazionale? Un sogno, ma…”

Il difensore centrale si sta ben comportando nella sua prima stagione nella massima serie del calcio italiano. Un campionato complesso, per un calciatore che ha sempre detto la sua in Serie B . Con la maglia dell'Udinese sono di più le prove positive a discapito di quelle negative. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni anche su altri argomenti come la Nazionale italiana.

Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport: "La Nazionale è un obiettivo che mi son fissato di poter raggiungere e ci spero, intanto faccio il tifo per l’Italia". Ha poi continuato: "Ogni ragazzo ha il suo percorso e degli step da dover fare. Bisogna solo avere il coraggio di far giocare i giovani senza bruciare le tappe". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro di Lorenzo Lucca. L'ex Udinese pronto per una nuova avventura <<<