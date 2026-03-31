Udinese – Parla Inler: “Vogliamo fare un gran finale, ecco come…”

Gokhan Inler ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato e di questo spigoloso finale di stagione: ecco tutti i dettagli

Il campionato è ancora in stand-by per qualche giorno, visto che tra meno di una giornata si scoprirà quale sarà il futuro della Nazionale italiana in vista dei prossimi Mondiali. Una partita tutt'altro che semplice contro un team arcigno come la Bosnia. Nel frattempo si cerca di parlare comunque di Udinese o meglio si sono esposti dei profili importanti che gravitano attorno al mondo bianconero. Ecco le dichiarazioni di Gokhan Inler a TV 12 .

"Come detto anche dal mister, le somme si tirano alla fine. Anche quest'anno siamo lì e non dobbiamo ripetere il finale di stagione dell'anno scorso, i primi ad esserne consapevoli sono i ragazzi. Ci toccano otto finali, tutti devono dare il massimo, io sono pronto e loro sono pronti. Non resta che mettere tutto sul campo da gioco". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'ex bomber pronto per il ritorno in Serie A: le ultime sul futuro di Lucca <<<