L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul prossimo incontro e soprattutto le dichiarazioni di un difensore laterale molto interessante come Hassane Kamara. Il calciatore ivoriano ha fatto il punto e soprattutto sta cercando di far capire a tutti quanto sono importanti i cinquanta punti in campionato.

Le dichiarazioni di Hassane Kamara a pochi istanti dal fischio d'inizio

"Oggi è una partita davvero importantissima per tutti. Sia per l'obiettivo dei 50 punti in campionato ma soprattutto per l'anniversario del terremoto. Noi calciatori siamo qui per rappresentare il popolo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita.