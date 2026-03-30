Udinese – Parla Marino: “Zaniolo resta ad Udine? Vi dico che…”

L'Udinese sa che deve terminare nel miglior modo possibile questo finale di stagione e ci sono diversi obiettivi da conquistare, come i cinquanta punti finali ed anche ottenere un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Un traguardo tutt'altro che scontato e di conseguenza non perdiamo tempo. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni dell'ex direttore Pierpaolo Marino sul futuro di un calciatore importantissimo.