L'Udinese sa che deve terminare nel miglior modo possibile questo finale di stagione e ci sono diversi obiettivi da conquistare, come i cinquanta punti finali ed anche ottenere un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Un traguardo tutt'altro che scontato e di conseguenza non perdiamo tempo. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni dell'ex direttore Pierpaolo Marino sul futuro di un calciatore importantissimo.
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Udinese – Parla Marino: “Zaniolo resta ad Udine? Vi dico che…”
L'Udinese si avvicina ai prossimi impegni di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro di un super top
Le dichiarazioni dell'ex Udinese al Messaggero Veneto su Nicolò Zaniolo: "Credo che il calciatore italiano resterà ancora un anno". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su un bomber che ha scritto pagine importanti nel corso delle ultime due stagioni. Il futuro di Lucca in Serie A? Il punto <<<
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