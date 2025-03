Udinese-Parma | Chivu a fine match: “Tanti errori, contento per la reazione”

Tanti errori per via dell'assenza di Bernabé?

"Ovvio che un calciatore come Bernabé in mezzo al campo serve sempre. Io mi fido comunque dei componenti della rosa scesi oggi sul campo da gioco. Non dimentichiamoci che si parla di una squadra giovane e che messa sotto pressione dall'Udinese è andata normalmente in difficoltà. Resto contento per la reazione".