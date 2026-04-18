Il meglio ed il peggio della sfida di campionato appena terminata tra i bianconeri di Runjaic e i gialloblù allenato da Carlos Cuesta
ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”
Terminato da qualche istante l’incontro di campionato tra l’Udinese ed il Parma, non possiamo fare altro che andare a vedere chi sale e chi scende i migliori e i peggiori della sfida. Poche sorprese alla fine dei novanta minuti di gioco.
IL TOPIl calciatore che più di tutti sorprende è senza ombra di dubbio Nicolò Zaniolo. Una partita difficile e complessa, ma alla fine è il baluardo della squadra dal primo all’ultimo minuto e prova in ogni modo ad inventarsi le giocate che possano portare al risultato finale.
IL FLOPIl calciatore invece che delude dopo i 90 minuti di gioco e senza ombra di dubbio l’esterno Kingsley Ehizibue. Ci si aspettava decisamente molto di più da un esterno che a San Siro ha dimostrato di avere le qualità per fare la differenza. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match e tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Parma <<<
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