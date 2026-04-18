Terminato da qualche istante l’incontro di campionato tra l’Udinese ed il Parma, non possiamo fare altro che andare a vedere chi sale e chi scende i migliori e i peggiori della sfida. Poche sorprese alla fine dei novanta minuti di gioco.

IL TOP

IL FLOP

Il calciatore che più di tutti sorprende è senza ombra di dubbio. Una partita difficile e complessa, ma alla fine è il baluardo della squadra dal primo all’ultimo minuto e prova in ogni modo ad inventarsi le giocate che possano portare al risultato finale.Il calciatore invece che delude dopo i 90 minuti di gioco e senza ombra di dubbio l’esterno. Ci si aspettava decisamente molto di più da un esterno che a San Siro ha dimostrato di avere le qualità per fare la differenza. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match e tutti i voti assegnati.