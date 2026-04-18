Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e il Parma. Tutti i dettagli e la moviola dell’incontro
La sfida tra l’Udinese di Mister Runjaic e il Parma ha regalato diverse emozioni e grandi spunti. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere la moviola del match con tutti i fischi più discussi.
Il primo tempoBuona gestione da parte del direttore di gara che non si fa influenzare dei falli e riesce in ogni situazione a dare i fischi corretti senza estrarre cartellini da segnalare soltanto i tre minuti di recupero.
Il secondo tempo54’ - Vantaggio del Parma targato Elphege Nesta. Gol regolare e di conseguenza niente da segnalare.
Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato ed a tutti i dettagli sul rapporto con Zaniolo. Le ultime dichiarazioni del patron Soldati <<<
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