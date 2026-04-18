Alla fine della sfida del campionato tra l’Udinese ed il Parma ha fatto il punto della situazione il Tecnico dei bianconeri. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni del Mister.

Una squadra Davis dipendente?

”Abbiamoin campo. Sapevamo che oggi bisognava fare la differenza contro una squadra che difende basso e in maniera molto ordinata. Nel corso del secondo tempo abbiamo fatto una scelta sbagliata e l’abbiamo pagata a caro prezzo. Nel finale abbiamo impresso il nostro massimo sforzo ma non è bastato”.

Restando sulla sfida, non possiamo fare altro che passare a tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Parma <<<