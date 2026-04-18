L’Udinese ed il Parma continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli e le parole di Runjaic
Alla fine della sfida del campionato tra l’Udinese ed il Parma ha fatto il punto della situazione il Tecnico dei bianconeri. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni del Mister.
Una squadra Davis dipendente?”Abbiamo vinto delle partite anche senza Davis in campo. Sapevamo che oggi bisognava fare la differenza contro una squadra che difende basso e in maniera molto ordinata. Nel corso del secondo tempo abbiamo fatto una scelta sbagliata e l’abbiamo pagata a caro prezzo. Nel finale abbiamo impresso il nostro massimo sforzo ma non è bastato”.
Restando sulla sfida, non possiamo fare altro che passare a tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Parma <<<
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