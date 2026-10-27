Parma-Udinese si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini, in occasione della nona giornata di Serie A 2026/27. Una sfida importante per entrambe le squadre, con i friulani chiamati a interrompere la serie negativa e a ritrovare punti dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e streaming.

Parma-Udinese, dove vedere la partita in TV

La gara tra Parma e Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match sarà quindi necessario accedere al servizio attraverso un abbonamento compatibile.

La partita è in programma alle 18:30, con il collegamento prepartita previsto a partire dalle 18:00.

Parma-Udinese in streaming: come seguire il match

La sfida sarà disponibile anche in streaming attraverso l'app e il sito ufficiale di DAZN. Gli utenti potranno collegarsi da diversi dispositivi compatibili, tra cui:

Smart TV;

smartphone e tablet;

computer tramite browser;

dispositivi compatibili come Amazon Fire TV Stick e Chromecast.

Per guardare la partita sarà necessario accedere con un account attivo e un abbonamento che includa la Serie A.