Il tecnico che ha scritto pagine importanti della storia bianconera ha parlato proprio di questa stagione dell'Udinese. Dichiarazioni rilasciate al Gazzettino che servono per capire e fare un pensiero esterno su quella che è un'annata da più alti che bassi. Le parole sono chiare: "L'Udinese sta offrendo un buon calcio anche se al momento è una squadra un po' discontinua". Ha poi continuato: "Non dimentichiamo, però, che gli alti e i bassi ci sono in tutte le società che militano in Serie A e poi bisogna valutare il discorso infortuni che ha fatto fuori un calciatore come Zanoli". Non perdiamo un secondo e passiamo anche alle dichiarazioni su Nicolò Zaniolo.

Le parole su Nicolò Zaniolo di Marino

Nicolò Zaniolo

"Parlando di Nicolò Zaniolo, devo ammettere che devo farli i complimenti. L'ambiente friulano lo sta aiutando e stimolando parecchio. In tanti lo davano per finito, ma il calciatore che stiamo ammirando in questo periodo è uno dei migliori di tutta la Serie A". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo un secondo, il punto sulla possibile cessione di Thomas Kristensen. Il difensore centrale ha fatto capire a tutti le sue intenzioni. Le dichiarazioni non lasciano spazio all'interpretazione <<<