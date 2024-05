Udinese | Perez escluso dai convocati di Scaloni per la Copa America

Il centrale argentino non è stato chiamato nella lista dei pre convocati dell'Argentina. In estate rimarrà quindi in Friuli

Esclusione per Nehuen Perez tra i convocati dell'Argentina, per le ultime due amichevoli che precedono la Coppa America. Lionel Scaloni ha diramato la lista per le gare contro l'Ecuador e il Guatemala, in programma rispettivamente il 9 e il 14 giugno verso la Coppa America, in programma questa estate. Tra i nomi, però, non si legge quello del difensore dell'Udinese. A pesare sicuramente la deludente stagione dei bianconeri, costretti a giocarsi la permanenza in Serie A all'ultima giornata sul campo del Frosinone.