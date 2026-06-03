Jakub Piotrowski fa il punto su quello che potrebbe essere il suo futuro in bianconero e soprattutto su quella che è stata la sua prima stagione con la maglia dell'Udinese. Il centrocampista ha grande voglia di mettersi in mostra e soprattutto di continuare a fare la differenza, come ha ampiamente raccontato ai microfoni di TVP Sport. Parole che sono arrivate alla fine dell'amichevole tra la stessa Polonia ed un'altra squadra che non è riuscita a staccare il pass per i prossimi Mondiali, stiamo parlando dell'Ucraina. Passiamo alle sue dichiarazioni.

Il punto di Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski a contrasto con Jesus Rodriguez

Il centrocampista polacco ha parlato apertamente di quella che è stata la sua prima annata in un nuovo campionato come quello italiano: "È stata la mia prima stagione in Italia, posso essere soddisfatto dei miei numeri. Ho giocato 35 gare in tutte le competizioni, ho segnato un gol, ha fornito assist e ho giocato quasi 2000 minuti". Poche parole ma molto chiare, questo è etichettato come l'inizio di un nuovo cammino e di conseguenza ci si aspetta moltissimo a partire dalla prossima stagione. Non dimentichiamo che si tratta di un centrocampista nel giro della Nazionale e che farà di tutto per non perdere un treno di questo livello con l'Udinese.