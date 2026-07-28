Le scelte di Kosta Runjaic per la sfida che avrà inizio alle ore 17:30. Si rivede Zaniolo, per lui una maglia da titolare.
Tra poco meno di un’ora l’Udinese scenderà in campo per la terza gara pre-stagionale. I bianconeri affronteranno lo Shabab Al Ahli, club degli Emirati Arabi. Di seguito le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Udinese-Shabab Al Ahli
Udinese (3-4-2-1): Padelli; Palma, Kristensen, Bertola; Vojvoda, Miller, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Piana (P), Pirih (P), Goglichidze, Abankwah, Mlacic, Zarraga, Gueye, Pejicic, Bayo, Vinciati, Buksa, Gomez, Lovric, Ebosse, Kabasele, Solet, Camara. All. Runjaic
Shabab Al-Ahli Dubai (4-2-3-1): Donelli; Kauan, Igor Gomes, Renan, Mersad; Breno, Maksimovic; Cartabia, Yuri Cesar, Guilherme Bala;Mateusao.
A disposizione: Rakkan (P), Alsanani (P), Almuqbali (P), Ezat, Jumah, Hasan, Alghassani, Damian, Azmoun, Adil, Keita, Fernandes, Irala, Naser, Scarpino, Matheus Henrique, João Marcelo, Doumbia. All.Jardine
Arbitro: Sampl(Austria)
Assistenti: Vucanovic - Tali (Austria)
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