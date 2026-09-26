Sono state ufficializzate le formazioni di Pogon Szczecin-Udinese, amichevole a scopo benefico in programma questo pomeriggio con calcio d’inizio alle 17.30. Un appuntamento utile per Kosta Runjaic, che può concedere minuti a diversi giocatori in cerca di continuità e permettere ad altri elementi della rosa di mettersi in mostra durante la sosta.

Le formazioni ufficiali

Pogon Szczecin (4-4-2): Botis; Eichie, Riccio, Szalai, Mendy; Juwara, Dziczek, Biegański, Czapliński; Nsame, Grosicki.

A disposizione: Renka, Dąbrowski, Cuić, Paryzek, Mukairu, Osowski, Rojek, Churlinov, Stanowski, Sidibe, Szymański, Walendzik, Bartkowiak, Willen, Ossowski. Allenatore: Oscar Garcia.

Udinese (4-3-3): Mrozek; Zanoli, Kabasele, Ebosse, Mossolin; Gomez, Zarraga, Ekkelenkamp; Jovanovic, Gueye, Bayo.

A disposizione: Padelli, Tesolin, Solet, Dedej, Ramku, Carrillo, Ivancic, Popov, Tripodi. Allenatore: Kosta Runjaic.

Un test importante durante la sosta

Runjaic sfrutta dunque l’amichevole in Polonia per dare spazio a diversi elementi della rosa. Tra i titolari spiccano Zanoli, Kabasele, Ebosse ed Ekkelenkamp, mentre davanti trovano spazio Jovanovic, Gueye e Bayo.

La gara rappresenta inoltre un'opportunità per alcuni giovani e giocatori che hanno avuto meno spazio nelle prime uscite stagionali. I minuti accumulati a Stettino potranno essere utili per presentarsi nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato.