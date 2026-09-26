A cinquant’anni dalla sua inaugurazione, lo stadio dell’Udinese rappresenta molto più di un semplice impianto sportivo. È un luogo profondamente legato alla storia della città e del club, nato in un periodo drammatico per il Friuli e diventato negli anni il teatro delle principali imprese bianconere.

Il comunicato dell’Udinese

“A poco più di quattro mesi dalla scossa di terremoto del 6 maggio 1976 e a poco più di dieci giorni da quelle dell'11 e 15 settembre, l'Udinese giocava la sua prima partita nel suo attuale impianto, ai tempi ancora colloquialmente denominato "Stadio dei Rizzi". La nuova arena si apre al pubblico ancora incompleta, con la sola tribuna sotto l'iconico arco dotata di gradoni in cemento.

L'avversario di giornata - nel match valido per il campionato di Serie C 1976/77 - è il Seregno, che viene piegato dalla rete di Claudio Pellegrini al quarto d'ora della ripresa. Durante la partita i sismografi registrano un'altra scossa di terremoto, che molti dei 15.000 presenti allo stadio non percepirono, intenti a seguire il gioco.

La costruzione dell'impianto aveva preso il via nel 1973, facendo seguito alla decisione di dotare la città di Udine e l'Udinese di uno stadio più capiente e moderno del Moretti, e sarebbe stata completata definitivamente solo nei primi anni '80, con la costruzione del secondo anello dei distinti e di parte delle curve e dell'installazione delle torri faro e del maxischermo.

Nel frattempo - a seguito di una delibera approvata all'unanimità dal consiglio comunale - l'impianto prende la denominazione di Stadio Friuli a partire dal 3 marzo 1978, anche al fine di ricordare le vittime del terremoto di due anni prima.

Da quel giorno di settembre del 1976 lo stadio di Piazzale Argentina è stato palcoscenico delle gesta dell'Udinese, attraversando ristrutturazioni - la più consistente quella del 2014-2016, che gli ha donato l'aspetto attuale - e cambi di denominazione, fino a diventare il Bluenergy Stadium che conosciamo oggi. Nei suoi 50 anni di storia ha inoltre ospitato la Supercoppa Europea 2025, gare valide per i Mondiali e per gli Europei Under 21 e undici incontri della Nazionale italiana”

Un impianto diventato simbolo del Friuli

Oggi il Bluenergy Stadium continua a rappresentare uno dei luoghi simbolo dell'Udinese e della città. Dagli spalti dell'impianto sono passate generazioni di tifosi e numerosi protagonisti della storia bianconera, in un percorso lungo mezzo secolo che ha accompagnato l'evoluzione del club e del calcio friulano.

Quella prima partita contro il Seregno, disputata in uno stadio ancora incompleto e in una regione profondamente segnata dal terremoto, ha così dato il via a una storia che continua ancora oggi. Cinquant'anni dopo, l'impianto di Piazzale Argentina resta la casa dell'Udinese, pronto a ospitare nuove pagine della storia bianconera.