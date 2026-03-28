La sfida tra Pordenone ed Udinese è andata in scena questo venerdì sera allo stadio Bottecchia. Un match che dal punto di vista del gioco non ha regalato moltissimo visto che c'è stata praticamente in campo una sola squadra: i bianconeri di Udine. Dominio totale della sfida con molteplici occasioni per conqusitare la vittoria finale.
mondoudinese udinese news udinese Pordenone 0-1 Udinese | Buoni ritmi ed intensità: il commento sul match
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Pordenone 0-1 Udinese | Buoni ritmi ed intensità: il commento sul match
Nella settimana di pausa con la Nazionale impegnata per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale, ecco il punto sull'amichevole
Alla fine il risultato parlerà di un 1-0 raggiunto nel finale di gara con la rete messa a referto da Piotrowski. Il centrocampista polacco da buoni segnali anche in vista di quello che potrebbe essere il Mondiale che si disputerà nel corso di quest'estate ed a cui la sua Polonia si sta giocando la qualificazione proprio in queste ore. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Novità importanti sull'affare Solet <<<
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