Pochi italiani scendono sul campo da gioco nella nostra massima serie? L'analisi è stata fatta nel corso delle ultime ore ed il risultato è sconcertante soprattutto per i fans del bianconero. Mister Kosta Runjaic ed i suoi ragazzi dell'Udinese sono terz'ultimi in questa speciale classifica, a testimonianza di quanto sia in difficoltà il club ad aggiungere alla sua rosa giovani italiani interessanti e forti nonostante un reparto scouting di copertura intercontinentale. Non possiamo fare altro che andare a vedere il minutaggio complessivo dei bianconeri e soprattutto la classifica generale.

Il minutaggio dei bianconeri

Nicolò Zaniolo

La squadra che si trova all'ultimo posto in classifica è anche una delle sorprese nel corso delle ultime stagioni, stiamo parlando del Como di Cesc Fabregas. Il club più ricco del nostro campionato e tra i più ricchi d'Europa ha visto italiani in campo per solo lo 0.04% del tempo. In seconda posizione partendo dal basso troviamo il Verona di coach Sammarco che ha offerto prestazioni con italiani per solo il 14% del tempo totale poco sopra l'Udinese con il 15%. Numeri che dovrebbero essere invertiti per sperare in un rendimento superiore da parte anche della nostra Nazionale Italiana. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su Nicolò Zaniolo: futuro scritto <<<