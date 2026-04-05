La sfida che aprirà la giornata di Pasquetta si avvicina a grandi e rapidi passi. La squadra bianconera deve fare la differenza e giocare una partita pressoché perfetta per mettere in difficoltà un club come il Como. Nel frattempo si fa anche la conta su chi ci sarà e chi invece dovrà alzare bandiera bianca. Andiamo a vedere nel dettaglio i calciatori che non potranno dire la loro nel corso del prossimo match.
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Udinese – Il punto sugli infortunati: ecco chi non ci sarà con il Como
La sfida tra l'Udinese e il Como si avvicina a grandi passi, i dettagli ed il punto su chi alza bandiera bianca in vista del prossimo match
Il primo calciatore messo sotto osservazione è Keinan Davis, squalificato e di conseguenza non presenzierà. Reparto infortunati, invece, arrivano solo belle notizie visti i recuperi di Kristensen, Okoye e Buksa. Gli unici due che dovranno vedere la partita dagli spalti sono Jordan Zemura ed Alessandro Zanoli. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Un nuovo nome per la mediana <<<
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