Udinese – Il punto sugli infortunati: ecco chi non ci sarà con il Como

La sfida che aprirà la giornata di Pasquetta si avvicina a grandi e rapidi passi. La squadra bianconera deve fare la differenza e giocare una partita pressoché perfetta per mettere in difficoltà un club come il Como. Nel frattempo si fa anche la conta su chi ci sarà e chi invece dovrà alzare bandiera bianca. Andiamo a vedere nel dettaglio i calciatori che non potranno dire la loro nel corso del prossimo match.