Udinese 3-0 Qatar | Habemus prima vittoria: il commento

L'Udinese si gode la prima vittoria nel ritiro austriaco, la squadra ha disputato un ottimo incontro anche se dall'altra parte c'era la nazionale qatariota. Paradossalmente l'impegno più complesso dal punto di vista tecnico, si è trasformato in una mattanza per il team avversario. Il club bianconero parte subito fortissimo e mette a referto la prima rete dopo circa 20 minuti , ma nel frattempo sono state diverse le occasioni. La rete di Davis stappa la partita e subito dopo arriva il raddoppio con Iker Bravo.

Il secondo tempo da la possibilità di vedere altri volti sul campo da gioco e soprattutto ragazzi che hanno avuto meno tempo nel corso della passata annata. Prima dei cambi, però, ci pensa Ekkelenkamp a chiudere la disputa con la rete del 3-0. Il resto della frazione vive principalmente di gestione da parte degli uomini di mister Kosta Runjaic, con un Qatar in netta difficoltà dal punto di vista della costruzione.