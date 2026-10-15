L’Udinese spera di ritrovare Jakub Piotrowski in vista della partita contro il Lecce, in programma domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium. Dopo lo stop legato a un problema cardiaco e il successivo intervento, il centrocampista polacco si avvicina al ritorno all’attività agonistica. Una possibile notizia positiva per Kosta Runjaic, alle prese con un momento complicato della stagione e con diverse assenze.

Piotrowski, dopo l’intervento si avvicina il ritorno

Piotrowski si era fermato a settembre per un flutter atriale, sottoponendosi il 14 settembre a un intervento di ablazione cardiaca presso l’IRCCS Policlinico San Donato. L’operazione era perfettamente riuscita e il club aveva spiegato che il ritorno all’attività agonistica sarebbe stato stabilito dallo staff medico sulla base dell’evoluzione clinica e funzionale.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa locale, il decorso sarebbe stato positivo e il giocatore attenderebbe il via libera definitivo per riprendere gli allenamenti senza limitazioni. Il suo rientro resta quindi legato all’idoneità sportiva e alle valutazioni mediche.

Una possibile risorsa per Runjaic

Il recupero del centrocampista rappresenterebbe un’opzione in più per l’Udinese, chiamata a reagire dopo le sconfitte contro Cagliari e Torino. La squadra ha bisogno di ritrovare equilibrio e continuità, soprattutto in mezzo al campo, dove esperienza e capacità di recuperare palloni possono diventare importanti.

Piotrowski aveva iniziato la stagione segnando contro il Monza, nell’unica vittoria in campionato conquistata finora dai bianconeri. Il suo ritorno potrebbe dunque offrire a Runjaic una soluzione preziosa, anche se sarà necessario capire quali saranno le sue condizioni dopo il periodo lontano dal campo.

Udinese-Lecce, una sfida che vale molto

La partita di domenica assume un peso particolare per i friulani. Il Lecce precede l’Udinese in classifica e un successo permetterebbe alla formazione di Runjaic di accorciare le distanze e provare a invertire la tendenza negativa.

In attesa di conferme ufficiali sulla disponibilità di Piotrowski, il suo possibile recupero è uno degli aspetti da seguire nei prossimi giorni. Per l’Udinese, ogni rientro può fare la differenza in una fase in cui ritrovare uomini e fiducia è fondamentale per ripartire.