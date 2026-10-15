Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata è stato designato per dirigere Udinese-Lecce, incontro valido per la settima giornata di Serie A e in programma domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium. Per il fischietto campano sarà la terza direzione nel campionato in corso. Sono stati ufficializzati anche gli assistenti e gli addetti alla sala VAR.

Udinese-Lecce, i precedenti di Guida

I precedenti di Marco Guida con l'Udinese in Serie A sono 20, con un bilancio di sei vittorie bianconere, cinque pareggi e nove sconfitte. Numeri che accompagnano la designazione in vista di una partita importante per la formazione friulana.

Per quanto riguarda il Lecce, invece, il direttore di gara ha arbitrato sette incontri nella massima serie: i salentini hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.

La squadra arbitrale completa

Di seguito la designazione ufficiale per Udinese-Lecce:

Arbitro : Marco Guida

Assistenti : Dei Giudici e Mokhtar

IV ufficiale : Bonacina

VAR : Di Paolo

AVAR: Baroni

La squadra arbitrale sarà chiamata a dirigere il lunch match di domenica, con fischio d'inizio fissato alle 12:30. Per l'Udinese sarà un appuntamento importante anche in chiave classifica, dopo le ultime difficoltà in campionato.