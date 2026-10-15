L’Udinese si prepara alla sfida contro il Lecce con la consapevolezza di non poter più rimandare la reazione. Domenica 18 ottobre, alle 12:30 al Bluenergy Stadium, la formazione di Kosta Runjaic sarà chiamata a conquistare punti pesanti per interrompere la striscia negativa e migliorare una classifica che comincia a destare preoccupazione. Per provare a invertire la rotta, la società ha deciso di anticipare il ritiro della squadra a venerdì, puntando su una maggiore concentrazione in vista di un appuntamento delicato.

Udinese-Lecce, una vittoria per rilanciarsi

La gara contro i salentini rappresenta un passaggio importante per il percorso dei friulani. Entrambe le squadre hanno già incassato quattro sconfitte in campionato, ma il Lecce precede l’Udinese di due punti. Una vittoria consentirebbe quindi ai bianconeri di effettuare il sorpasso in classifica e, soprattutto, di ritrovare fiducia dopo gli ultimi risultati negativi.

I giallorossi arrivano dalla doppia battuta d’arresto contro Milan e Bologna, mentre la squadra di Runjaic è reduce dai ko contro Cagliari e Torino. In entrambe le occasioni, gli errori individuali hanno pesato sul risultato finale, rendendo ancora più urgente ritrovare attenzione e solidità.

Emergenza in attacco, Davis non è al meglio

La preparazione della sfida è complicata anche dalle numerose assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Runjaic dovrà fare i conti con una situazione difficile e potrebbe avere a disposizione il solo Keinan Davis come punta centrale, peraltro non ancora nelle condizioni di garantire un impiego a tempo pieno.

Gli infortuni limitano le possibilità di scelta dell’allenatore e non possono essere risolti nell’immediato. Proprio per questo, in attesa di recuperare gli indisponibili, sarà fondamentale ridurre al minimo gli errori e ritrovare equilibrio tra i reparti.

Ritiro anticipato da venerdì: la scelta della società

Per preparare al meglio il confronto con il Lecce, l’Udinese anticiperà il consueto ritrovo: la squadra si riunirà già venerdì, anziché aspettare la vigilia della partita, prevista per sabato.

La decisione punta a favorire la compattezza del gruppo e a permettere alla squadra di concentrarsi maggiormente su una partita che può segnare un primo punto di svolta nella stagione. Il ritiro anticipato rappresenta dunque una risposta concreta a un momento complicato, con l’obiettivo di arrivare al fischio d’inizio nelle migliori condizioni mentali possibili.