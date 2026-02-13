La squadra bianconera nel corso degli ultimi secondi di mercato ha ceduto le prestazioni dell'esterno Rui Modesto al Palermo. L'Udinese sa che in questo modo è riuscita a mettere in condizioni di rendere un calciatore che in bianconero non aveva mai avuto moltissimo spazio. Passiamo alle dichiarazioni in conferenza.
Notizie Udinese – Rui Modesto: “Era chiaro volessi solo il Palermo”
L'ex Udinese ha fatto il punto e parlato in maniera molto chiara del suo futuro. Non perdiamo un secondo ed ecco tutte le sue parole
"Le mie idee erano molto chiaro ed ho fatto capire sin da subito che volevo venire in quel di Palermo".
