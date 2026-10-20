L'ex bandiera bianconera, oggi vice di Di Francesco al Lecce, commenta a TV12 il 3-0 di Udine e indica la strada per uscire dalla crisi.

Stefania Palminteri
- Udine
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Giampiero Pinzi ha vissuto da protagonista tante stagioni con la maglia dell'Udinese, ma questa volta è tornato al Bluenergy Stadium da avversario, nelle vesti di vice allenatore di Eusebio Di Francesco al Lecce. Intervenuto a TV12, l'ex centrocampista ha commentato il netto successo per 3-0 dei salentini, soffermandosi anche sulle difficoltà della squadra friulana e sulle possibili soluzioni per superare il momento negativo.

Pinzi sorpreso dal 3-0: "L'Udinese ci ha agevolato"

Il risultato maturato a Udine ha sorpreso anche lo staff tecnico del Lecce. Pinzi ha ammesso che non si aspettava una vittoria così netta, considerando le difficoltà che tradizionalmente presenta il campo friulano.

Udinese: auguri Giampiero Pinzi

"Non pensavo che potesse essere una partita così semplice, perché Udine è sempre un campo difficile. Per noi sarebbe stato già importante portare a casa un punto, invece siamo riusciti a vincere con grande facilità. C'è stato un dominio che probabilmente non si aspettava nessuno, nemmeno noi e credo neppure i tifosi dell'Udinese. Mi dispiace dirlo, ma i bianconeri ci hanno facilitato molto il compito".

La crisi bianconera e la ricetta di Pinzi

Nonostante oggi lavori dall'altra parte, il legame di Pinzi con Udine rimane forte. L'ex centrocampista ha espresso fiducia nella possibilità che la squadra riesca a rialzarsi, sottolineando però la necessità di intervenire sul piano del lavoro e dell'atteggiamento.

"Adesso sono dall'altra parte, ma con il cuore resto sempre legato a Udine. Da situazioni del genere si esce lavorando duramente e insistendo sui giocatori, perché in questo momento non tutti stanno rendendo secondo le proprie possibilità.

Sono convinto che l'Udinese riuscirà a riprendersi, perché ha giocatori di qualità, una società organizzata e una struttura importante. Alla fine sono questi elementi che portano risultati. In questo momento, però, deve concentrarsi soprattutto sul non subire gol: oggi per noi era troppo facile arrivare nell'area bianconera e creare pericoli".

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