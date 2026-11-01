È arrivata la svolta in casa Udinese. Kosta Runjaic non è più l'allenatore della formazione friulana: la società ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico dopo una serie di risultati negativi culminata nella pesante sconfitta casalinga contro la Roma. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio. Per la successione, il nome in pole è quello di Paolo Zanetti, con la trattativa che sembra ormai vicina alla conclusione.

Zanetti sempre più vicino: possibile esordio contro il Venezia

La sconfitta per 5-2 contro i giallorossi è stata decisiva. Per l'Udinese si è trattato della settima battuta d'arresto nelle prime dieci giornate di campionato, un bilancio che ha spinto la dirigenza a intervenire e a cambiare guida tecnica.

Dopo le riflessioni delle ultime ore, la scelta è ricaduta su Runjaic, che lascia così la panchina bianconera. Per il futuro, invece, la società sta lavorando per portare a Udine Paolo Zanetti. Con l'allenatore mancherebbero ancora alcuni dettagli da sistemare, ma la chiusura dell'accordo sarebbe vicina.

Se l'intesa verrà raggiunta, Zanetti potrebbe fare il suo esordio proprio nella prossima partita contro il Venezia, in programma venerdì alle 20:45. Una sfida particolarmente importante, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase per i friulani.