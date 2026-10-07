La ripresa del campionato aprirà per l’Udinese un mese particolarmente intenso. Dopo la lunga sosta per le Nazionali, i bianconeri saranno chiamati a disputare cinque partite in appena 19 giorni, con un calendario che metterà alla prova la rosa di Kosta Runjaic.

Si parte dal Torino

Il primo appuntamento sarà lunedì 12 ottobre alle 20.45, sul campo del Torino. Una sfida importante per l'Udinese, che vuole interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e tornare a muovere la classifica.

La trasferta dell’Olimpico Grande Torino rappresenterà quindi il primo passo di un mese nel quale servirà trovare continuità e gestire al meglio le energie.

Poi due gare al Bluenergy

Dopo il Torino, l’Udinese tornerà davanti al proprio pubblico per due appuntamenti consecutivi. Il 18 ottobre alle 12.30 arriverà il Lecce, mentre il 25 ottobre alle 20.45 sarà la volta del Milan.

Due partite casalinghe che potrebbero assumere un peso importante nel percorso dei bianconeri, soprattutto considerando la necessità di recuperare terreno dopo l’avvio di campionato.

Parma e Roma chiudono il mese

Il finale di ottobre sarà ancora più impegnativo. Mercoledì 28 ottobre alle 18.30 la squadra di Runjaic sarà di scena al Tardini contro il Parma, prima del ritorno a Udine per affrontare la Roma il 31 ottobre alle 18.00.

In totale saranno dunque cinque gare in 19 giorni, con quattro sfide di campionato distribuite tra casa e trasferta e un periodo nel quale la gestione della rosa potrebbe diventare determinante.

Un mese per cambiare passo

Dopo una prima parte di stagione complicata, ottobre può diventare un momento decisivo per capire quale direzione prenderà il cammino dell’Udinese. Il rientro degli infortunati, la gestione dei nazionali e l'inserimento di David Alaba saranno alcuni degli elementi da seguire con maggiore attenzione.