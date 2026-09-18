Sabato 19 settembre i bianconeri ospiteranno il Cagliari al Bluenergy Stadium, in una gara che rappresenta un’opportunità per ripartire e ritrovare continuità. La preparazione entra nella fase decisiva, con l’attenzione rivolta alle condizioni dei giocatori e alle scelte di Kosta Runjaic.

Udinese, l’obiettivo è ritrovare equilibrio

Il 5-3 contro l’Inter ha lasciato in eredità indicazioni su cui lavorare. La squadra friulana aveva trovato due gol nei primi sedici minuti, ma non è riuscita a difendere il vantaggio fino alla fine.

La priorità sarà quindi mantenere maggiore compattezza e attenzione nei momenti di pressione, senza rinunciare alla capacità di costruire gioco e creare occasioni.

Le condizioni della rosa in vista del Cagliari

Un altro tema riguarda i giocatori che stanno recuperando dagli infortuni. Le loro condizioni saranno importanti per definire le alternative a disposizione dell’allenatore e valutare eventuali cambiamenti nella formazione.

Le indicazioni definitive arriveranno con l’avvicinarsi della partita: al momento è necessario attendere conferme ufficiali sulle disponibilità e sulle possibili scelte dal primo minuto.

Sabato una sfida importante per i bianconeri

Contro il Cagliari, l’Udinese cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare a fare punti. La squadra dovrà affrontare la gara con intensità e lucidità, prestando particolare attenzione alla fase difensiva e alla gestione dei momenti chiave.

La conferenza stampa di Runjaic, prevista oggi, offrirà ulteriori indicazioni sulla preparazione e sulle condizioni del gruppo.