L’Udinese festeggia un risultato importante sul fronte del tifo. La campagna abbonamenti 2026/27, intitolata “Ci siamo sempre stati”, si è chiusa con 14.138 tessere sottoscritte, superando quota 14mila e migliorando il dato della passata stagione. Un traguardo che conferma la partecipazione dei tifosi bianconeri e il legame con la squadra, come sottolineato anche dal direttore generale Franco Collavino nel comunicato del club.

Il comunicato ufficiale sulla campagna abbonamenti

“È terminata ieri “Ci siamo sempre stati”, la campagna abbonamenti 2026/27 di Udinese Calcio, e il dato finale è molto lusinghiero per il club, con 14.138 tessere sottoscritte, ben 339 in più della scorsa stagione, quando alla chiusura della campagna gli abbonati furono 13.799. Sfondato dunque il muro delle 14.000 tessere: una cifra che a Udine non si raggiungeva dalla stagione 2012/13. Si conferma quindi il trend di crescita continua iniziato nel post-Covid, un dato che porta enorme soddisfazione e dimostra l’attaccamento sempre più forte alla squadra dei tifosi bianconeri, oltre a evidenziare la competitività delle tariffe proposte dal club. Ancora sold out la Curva Nord, pronta a riempirsi ogni partita per spingere i bianconeri, e risultati di nuovo positivi per le tariffe speciali dedicate a sportivi, studenti e famiglie, diventate ormai una consuetudine.

“Voglio ringraziare ognuno dei nostri 14.138 abbonati per aver scelto di vivere questa stagione insieme a noi, permettendoci di raggiungere un numero di tessere sottoscritte che non si vedeva da quasi quindici anni" ha affermato il direttore generale Franco Collavino. "A inizio campagna avevamo detto di voler superare il dato dello scorso anno e raggiungere almeno quota 14.000: ci siamo ampiamente riusciti. Possiamo dunque dire di essere molto soddisfatti dal risultato di “Ci siamo sempre stati”, una campagna che abbiamo deciso di impostare attorno al senso di appartenenza che ogni partita percepiamo dagli spalti del nostro stadio e che è il collante tra l’Udinese e la sua gente. Di anno in anno lo zoccolo duro del tifo si sta ampliando e sta accogliendo tanti tifosi e tifose delle nuove generazioni, a cui vogliamo offrire un’esperienza sempre più coinvolgente al Bluenergy Stadium. Avere 339 abbonati in più dello scorso anno è un grande attestato di stima e un premio al lavoro svolto, ma soprattutto uno sprone a fare sempre meglio e a regalare emozioni a tutti i nostri tifosi”.