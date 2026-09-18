L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Cagliari con diversi spunti da cui ripartire. Tra questi c’è il contributo dei centrocampisti, protagonisti anche nella gara contro l’Inter, quando Jürgen Ekkelenkamp ha trovato la rete dopo il vantaggio iniziale di James Abankwah. Anche Lennon Miller continua il proprio percorso di inserimento in bianconero, con l’obiettivo di acquisire esperienza e continuità.

Ekkelenkamp, un gol che dà fiducia

Il centrocampista olandese è stato tra i protagonisti dell’avvio di gara a San Siro, firmando il raddoppio dell’Udinese al 16’. Una rete che aveva permesso ai friulani di portarsi sullo 0-2 contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

La rimonta nerazzurra ha poi cambiato il risultato, ma la capacità di trovare la via del gol resta un elemento da cui ripartire. Contro il Cagliari, Ekkelenkamp potrà cercare di confermare il proprio contributo alla manovra offensiva.

Miller, esperienza e margini di crescita

Per Lennon Miller, il percorso in Serie A è ancora nella fase iniziale. Il centrocampista scozzese sta accumulando esperienza in un contesto nuovo e deve continuare a lavorare per adattarsi ai ritmi e alle richieste tattiche del campionato italiano.

La sua crescita passa dalla continuità negli allenamenti e dalla capacità di interpretare le diverse situazioni di gioco. L’Udinese punta a valorizzarne le qualità nel corso della stagione.

La sfida di sabato rappresenta un nuovo banco di prova per il reparto. Runjaic dovrà individuare gli interpreti e l’assetto più adatti per garantire equilibrio, proteggere la difesa e accompagnare le azioni offensive.

Dopo le difficoltà emerse contro l’Inter, sarà importante trovare una maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti. Il contributo del centrocampo potrà rivelarsi fondamentale per affrontare il Cagliari con attenzione e personalità.