L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Cagliari con la necessità di ritrovare equilibrio dopo la rimonta subita a San Siro. Alla vigilia dell’incontro, l’ex allenatore bianconero Andrea Stramaccioni, oggi opinionista DAZN, ha analizzato il momento della squadra sulle pagine del Messaggero Veneto, soffermandosi sulle assenze, sulla tenuta difensiva e sulle prospettive dei nuovi giocatori.

Stramaccioni: “Le assenze stanno pesando”

Secondo Stramaccioni, la forza dell’Udinese risiede nel progetto portato avanti dalla società. In quest’ottica, la conferma di Nicolò Zaniolo rappresenta un’operazione importante, ma adesso la priorità è recuperare gli indisponibili e permettere a Runjaic di avere maggiori alternative.

L’ex tecnico ha commentato anche la sconfitta per 5-3 contro l’Inter, sottolineando la necessità di migliorare l’attenzione difensiva. Le reti incassate, a suo giudizio, devono spingere la squadra a lavorare soprattutto sul contributo dei centrocampisti, fondamentali nel proteggere il reparto arretrato e sostenere il blocco basso.

Udinese-Cagliari, una partita delicata

Tra le assenze che hanno condizionato i friulani ci sono quelle di Solet e Zaniolo. Proprio il possibile recupero dell’attaccante è uno degli aspetti da seguire in vista della gara contro i rossoblù.

Stramaccioni considera l’appuntamento particolarmente impegnativo, anche per il momento attraversato dagli avversari e per la loro capacità di sfruttare gli spazi. A suo avviso, l’Udinese potrebbe non avere recuperi immediatamente utilizzabili dal primo minuto e dovrà quindi affrontare la partita con grande attenzione.

L’ex allenatore non attribuisce invece i cali fisici delle ultime gare ai nuovi ritmi di gioco: nella sua analisi, il problema principale è rappresentato dalle numerose indisponibilità che hanno limitato le possibilità di scelta di Runjaic.

La rosa bianconera e il valore della conferma di Zaniolo

Nel valutare il mercato dell’Udinese, Stramaccioni parla di interventi mirati e operazioni funzionali al progetto. La squadra ha perso due elementi importanti come Atta e Kristensen, ma la permanenza di Zaniolo viene considerata un tassello significativo per la stagione.

L’ex tecnico individua anche una possibile lacuna nel reparto offensivo: secondo lui, alla rosa manca un’alternativa naturale a Davis. Un tema che potrebbe diventare rilevante nel corso del campionato, soprattutto quando sarà necessario gestire le energie e le assenze.

Miller e Unai Gomez, fiducia nei giovani

Spazio anche a Lennon Miller e Unai Gomez, due centrocampisti sui quali l’Udinese sta investendo per il presente e il futuro.

Stramaccioni apprezza Miller, sottolineando come, nonostante la giovane età, stia accumulando esperienza. Lo scozzese deve ancora acquisire maggiore intraprendenza nelle proprie iniziative, ma l’ex allenatore è fiducioso nei suoi margini di crescita.

Per quanto riguarda Unai Gomez, il giudizio è legato soprattutto al processo di adattamento al calcio italiano e ai meccanismi della squadra friulana. Il centrocampista arriva da un contesto tattico differente, quello dell’Athletic Bilbao, e ha bisogno di tempo per comprendere pienamente il sistema di gioco di Runjaic.

La risposta alle critiche sulla telecronaca di Inter-Udinese

Infine, Stramaccioni è tornato sulle critiche ricevute per la telecronaca della partita di San Siro. L’opinionista ha spiegato che il risultato può influenzare il modo in cui viene percepito il racconto di una gara, ricordando anche la vittoria dell’Udinese nella passata stagione sul campo dell’Inter.

Ha ribadito il proprio legame affettivo con Udine e con l’ambiente bianconero, distinguendolo però dal lavoro professionale. Stramaccioni ha inoltre riconosciuto quanto la rimonta nerazzurra possa aver amareggiato i tifosi friulani, ricordando che l’Udinese si presentava a San Siro con una rosa condizionata da diverse assenze.

Il messaggio in vista del Cagliari resta quindi legato alla necessità di ritrovare attenzione e recuperare progressivamente gli indisponibili, per affrontare il prossimo impegno con maggiori soluzioni a disposizione.