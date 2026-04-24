La prossima sfida di campionato si avvicina e lo fa a grandi passi. Un match importante per poter capire quello che sarà il finale di campionato dell'Udinese, con la squadra che ha tutte le qualità per arrivare al suo obiettivo ma deve essere praticamente perfetta. Già a partire dalla prossima sfida, però, si potrà fare affidamento su un calciatore decisamente importante che è uscito anticipatamente nel corso del match contro il Parma. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Thomas Kristensen. Il difensore centrale danese si sta allenando in gruppo e di conseguenza andiamo a vedere quella che potrebbe essere la difesa titolare per la sfida.

Runjaic ha già scritto la difesa titolare

Kristensen esulta dopo la rete del vantaggio

Sembra essere solo questione di tempo, ma la difesa titolare dell'Udinese è già scritta. Il terzetto che tanto bene ha fatto nell'ultimo periodo dovrebbe essere confermata in toto. Al centro della difesa ci sarà il belga Christian Kabasele. Alla sua destra proprio Thomas Kristensen mentre alla sua sinistra spazio ad Oumar Solet. Non perdiamo un istante e passiamo anche alle ultime di mercato, con la squadra che potrebbe fare a meno di un centrocampista di primissimo livello nel corso della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli sull'addio <<<