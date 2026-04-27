L'Udinese di mister Kosta Runjaic e i biancocelesti di Maurizio Sarri si avvicinano a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Una sfida decisamente interessante che potrebbe scrivere pagine importanti per il club e permetterebbe alla società di continuare un buon momento di forma. I bianconeri sanno che devono conquistare i cinquanta punti e l'occasione è ghiotta visto il doppio impegno in quattro giorni per la Lazio che sicuramente lascerà scorie nelle gambe. Mister Maurizio Sarri prepara una formazione con più di qualche cambiamento. Non perdiamo un secondo e passiamo alle scelte del tecnico.

Le scelte di mister Sarri

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Il coach biancoceleste sicuramente scenderà in campo con il suo solito 4-3-3. In porta l'eroe della sfida di Coppa Italia di Bergamo, stiamo parlando di ELa difesa vedrà Marusic, Romagnoli, Provstgaard (compice un Mario Gila non al meglio) e Tavares. Basic, Cataldi e Taylor in mediana mentre in attacco Cancellieri, Noslin e Zaccagni. Una squadra che si troverà senza il supporto del suo pubblico e contro un'Udinese che vuole prendersi l'ennesima grande vittoria della sua stagione. Da una parte all'altra, passiamo alla probabile formazione del tecnico tedesco. Ecco gli undici che potrebbe scegliere mister Kosta Runjaic.