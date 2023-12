Udinese-Sassuolo 2-2 / Le pagelle della redazione: pareggio di rigore

Ecco tutti i voti assegnati alla fine della sfida di campionato tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e l'Udinese di Gabriele Cioffi. Le pagelle

Marco Silvestri — Portiere inattivo per la gran parte della prima frazione. La squadra fa il suo e si porta in vantaggio, senza che debba essere chiamato in causa.

Attento nelle uscite e comunque promosso per le giocate effettuate. A tutto questo va aggiunto nel finale un salvataggio clamoroso su Ferrari che vale almeno mezzo punto in più. Sui due rigori non può nulla.

Voto: 6,5

Thomas Kristensen — Non giocava da un po' titolare e viene ripescato dalla naftalina. Oggi si mette in mostra giocata dopo giocata e salvataggio dopo salvataggio.

Senza ombra di dubbio è tra i promossi di giornata, anche perché dare filo da torcere a Laurienté non è mai semplice.

Voto: 6

Christian Kabasele — Berardi per tutta la prima frazione di gioco non vede quasi mai il pallone, salvo qualche giocata sporadica a chilometri di distanza dall'area di rigore.

Il fallo nel finale di gara su Mulattieri, però, rovina tutta la partita giocata fino a quel momento. Davvero la distruzione di una grande sfida.

Voto: 5

Nehuen Perez — Come braccetto di sinistra era una certezza già qualche tempo fa, in questo ultimo periodo ha provato sulla destra ma oggi sorprende tutti giocando al centro.

Oggi una prestazione di primissimo livello in cui ha messo a tacere Andrea Pinamonti azione dopo azione ed infatti si merita una netta sufficienza.

Voto: 6,5

Festy Ebosele — Il trenino friulano è qua. Anche oggi da il là a quasi tutte le manovre offensive bianconera e soprattutto non si fa mai saltare da una freccia come il francese Laurienté.

Nel secondo tempo rovina la sua ottima prestazione con un fallo inutile su Pinamonti che vale un calcio di rigore che riapre definitivamente la partita.

Voto: 5

Sandi Lovric — Oggi torna titolare dal primo minuto, ma pare un calciatore molto lezioso e non ancora pronto per avere la maglia che tanto aspettava.

Difficile entrare nel giro dei titolarissimi, fino a quando saranno così le prestazioni del ragazzo sloveno. La panchina pare essere il ruolo perfetto per lui.

Voto: 5

Walace — Il brasiliano Walace come sempre alterna giocate di primissimo livello ad altre di una bassezza clamorosa. Nel complesso, però, oggi rientra tra i promossi.

Se l'Udinese vince è anche merito delle grandi corse e dai molteplici palloni recuperati da parte del ragazzo ex Amburgo.

Voto: 6

Martin Payero — Un giocatore tosto ed arcigno che mette sempre il suo in ogni azione. Incredibile come in pochissimo tempo si sia guadagnato una maglia da titolare a discapito di Lazar Samardzic e Sandi Lovric.

Rovina un'ottima prestazione con un fallo stupido nel mezzo del campo che rovina il vantaggio di 2-0.

Voto: 5

Hassane Kamara — Continua a faticare e ad imporsi su quella fascia. Sfortunatamente l'infortunio di Jordan Zemura lo mette al centro della contesa.

La giocata simbolo della sua inadeguatezza arriva a fine primo tempo, quando da solo in mezzo all'area di rigore è capace di far sfilare il pallone e rischiare la palla persa in un punto pericolossisimo.

Voto: 5

Roberto Pereyra — Assist e gol, ma che partita ha giocato il Tucu Pereyra. Il calciatore argentino quando è al meglio, riesce a fornire delle prestazioni di altissimo livello e questo è l'esempio più chiaro di quanto bene può fare.

Alla fine dei novanta minuti il Tucu esce dal campo con lo scettro del migliore in campo: totalmente meritato.

Voto: 7,5

Lorenzo Lucca — Bomber Beto? Non ne abbiamo assolutamente bisogno. Lorenzo Lucca è il grande centravanti della squadra bianconera e si sta mettendo in mostra come tale.

Oggi una partita di altissimo livello, con tanto lavoro sporco e a differenza di Success, lui sa pure segnare. Indubbiamente tra i migliori.

Voto: 7

Gabriele Cioffi — Fa sfogare il Sassuolo nel corso dei primi minuti per poi intervenire e con uno due bruciante portare la squadra ad un doppio vantaggio netto.

Martin Payero rovina un po' i suoi piani e porta l'Udinese a schierarsi con il classico catenaccio e tentare in tutti i modi di salvare il vantaggio. Ci riesce e allontana la zona retrocessione.

Voto: 7

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.