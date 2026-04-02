Italia, senti Ceferin: “La colpa non è di Gravina, ma dei politici”

L'Italia è fuori dai Mondiali ed è iniziato il momento delle critiche, ma anche dell'analisi. Ecco le dichiarazioni del presidente della UEFA

L'Italia è fuori dai Mondiali che si giocheranno quest'estate tra Stati Uniti d'America, Messico e Canada. Adesso è arrivato il momento delle analisi e tra queste c'è anche quella del patron della Uefa, stiamo parlando di Aleksander Ceferin. Passiamo alle dichiarazioni di uno dei massimi esponenti del nostro calcio.