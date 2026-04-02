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Italia, senti Ceferin: “La colpa non è di Gravina, ma dei politici”

Aleksander Ceferin
L'Italia è fuori dai Mondiali ed è iniziato il momento delle critiche, ma anche dell'analisi. Ecco le dichiarazioni del presidente della UEFA
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Italia è fuori dai Mondiali che si giocheranno quest'estate tra Stati Uniti d'America, Messico e Canada. Adesso è arrivato il momento delle analisi e tra queste c'è anche quella del patron della Uefa, stiamo parlando di Aleksander Ceferin. Passiamo alle dichiarazioni di uno dei massimi esponenti del nostro calcio.

"Non è assolutamente colpa di Gravina e non mi permetterei di dire che è colpa dei calciatori o dell'allenatore dell'Italia. Forse sono i politici italiani che devono farsi qualche domanda, visto che il Bel Paese è uno di quelli con le peggiori infrastrutture di tutta Europa". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il punto sul rinnovo di Kristensen <<<

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