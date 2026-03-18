L'ex centravanti di Inter e Juve, ma anche della Nazionale italiana ha fatto il punto sul suo futuro. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di un attaccante che ha scritto la storia del nostro calcio. Il punto sulla stagione dell'Udinese secondo Aldo Serena.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Parla Serena: “Europa? Ecco cosa è mancato all’Udinese…”
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Udinese – Parla Serena: “Europa? Ecco cosa è mancato all’Udinese…”
L'Europa è stato un sogno a lungo visto in lontananza e misurato, ma mai raggiunto. Non perdiamo un secondo ed ecco le parole di Serena
"La squadra ha centrato l'obiettivo e si è tolta qualche bella soddisfazione battendo squadre come i neroazzurri di Milano, la Roma e il Napoli. Vittorie che alla fine vanno messe sulla bilancia. Quest'anno ai bianconeri è mancata solo una cosa per poter puntare all'Europa, stiamo parlando della continuità". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Derby di Milano per il top? Arriva l'asta <<<
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