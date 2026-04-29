L'Udinese continua a fare la differenza sul campo da gioco e sta preparando le ultime sfide del suo campionato, con un obiettivo ben in testa: i cinquanta punti. Nel frattempo si sta iniziando a scrivere il futuro ed a parlare di quest'ultimo ci ha pensato un ex difensore dei bianconeri che ha dato tanto alla maglia friulana, stiamo parlando di Raffaele Sergio. Il punto è arrivato direttamente sul futuro: "La continuità della squadra passerà, inevitabilmente, da quello che sarà il prossimo mercato". Non perdiamo un secondo ed andiamo anche con le dichiarazioni ed il punto su questa annata.

Il punto sulla stagione che volge al termine

Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo

Raffaele Sergio ha sicuramente un parere positivo per il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic: "Il tecnico fa bene a non essere completamente soddisfatto, perché a Roma il team ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Questa sfida mi ha ricordato particolarmente la partita contro i rossoneri in quel di San Siro". Ha poi continuato: "La non contentezza generale è sintomo di una squadra che ha più di qualche rammarico principalmente per i tempi persi con le piccole". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Solet-Inter è chiusa? Ecco tutti i dettagli <<<